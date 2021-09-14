Нова Зеландія може зникнути: що придумали корінні жителі

Корінні жителі Нової Зеландії вимагають перейменувати країну в важко промовлене "Аотеароа", як вони називають її самі.

Про це повідомляє RNZ.

Що вимагають аборигени

Співголови політичної організації народу маорі Ті Паті Маорі, Равірі Ваітіті і Деббі Нгарева-Пакер почали збирати підписи під петицією з вимогою перейменувати країну.

"Давно пора повернути ті рео маорі (мова маорі) на його законне місце і зробити першим і офіційною мовою цієї країни. Ми – полінезийська країна Аотеароа", – заявив Ваітіті.

Активісти домагаються, щоб перейменування почалося до 2026 року. За словами Нгарева-Пакер, через колонізації Нової Зеландії англійцями вільне володіння маорі їх рідною мовою знизилося з 90% в 1910 році до 26% в 1950 році.

Реклама

Що вважає влада країни

Коментуючи цю ініціативу, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн не стала обіцяти свою підтримку, але нагадала, що для найменувань топоніми можуть використовуватися як англійська, так і ті рео, оскільки мова маорі є одним з офіційних в країні. Петиція про зміну назви Нової Зеландії подана через 49 років після того, як до парламенту внесли пропозицію, після чого мова маорі став другою офіційною.

Хто такі мааорі

Мааорі – корінний народ Нової Зеландії. Їх число, за переписом 2013 року, становило близько 600 тисяч людина. Це 15% населення країни. Лише 4% населення Нової Зеландії, або 23,7% маорі, може більш-менш стерпно розмовляти своєю рідною мовою.

Як повідомляли раніше в Австралії досі просто живуть племена аборигенів : В непролазних хащах, без документів і без можливості щось купити в магазині. Одягаються вони в шкури добутих тварин, а їдять їх м'ясо. Їх побоюються городяни і обходять стороною туристи з легенди про канібалізм.

Нагадаємо, в Бразилії вбили фахівця з ізольованим племенам Амазонії. Чиновнику потрапила в груди стріла, коли він наближався до місця корінного населення.