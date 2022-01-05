Не знову, а наново. На новійшому заводі "Газпрому" стався сильний вибух (відео)

Пожежа на Амурському газопереробному заводі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії в районі міста Свободного Амурської області сьогодні, 5 січня, на найважливішому підприємстві "Газпрому" – Амурському газопереробному заводі – сталася пожежа.
Про це повідомляє Amur.info.
"5 січня близько 7 години ранку (за місцевим часом – Ред.) на Амурському газопереробному заводі спрацювала штатна система пожежогасіння у зв'язку з локальним спалахом газу на одній із установок під час проведення пусконалагоджувальних робіт під навантаженням", – йдеться у повідомленні.
Пожежа була ліквідована. Ніхто не постраждав. Заводу та населеним пунктам нічого не загрожує.
Нагадаємо, що це вже не перша НП на Амурському газопереробному заводі. 8 жовтня там відбулася розгерметизація обладнання з наступним викидом та спалахом газу під час виведення установки на нормальний технологічний режим. Тоді теж спрацювала автоматична система гасіння, постраждалих не було.
Що відомо про завод?
- Амурський газопереробний завод (ГПЗ) будується на території випереджаючого розвитку (ТОР) "Свободний" – це один із найбільших проектів "Газпрому" на Далекому Сході Росії.
- Тут перероблятиметься багатокомпонентний природний газ Якутського та Іркутського центрів газовидобутку, що надходить газопроводом "Сила Сибіру": із сировинного газу виділятимуться цінні компоненти – метан, етан, пропан, бутан і гелій.
- На початку червня першу технологічну лінію Амурського ГПЗ запустив президент РФ Володимир Путін. На проектну потужність завод має вийти на початку 2025 року, вона становитиме 42 млрд кубометрів газу на рік.
- У грудні 2021 року повідомлялося, що будівництво "Амурського ГПЗ" завершено більш ніж на 80%.
Раніше ми повідомляли, що у Росії спалахнув великий нафтопереробний завод.
Також нагадаємо, у Роттердамі сталася пожежа на нафтопереробному заводі Shell, найбільшому у Європі.