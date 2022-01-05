Не знову, а наново. На новійшому заводі "Газпрому" стався сильний вибух (відео)

Пожежа на Амурському газопереробному заводі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії в районі міста Свободного Амурської області сьогодні, 5 січня, на найважливішому підприємстві "Газпрому" – Амурському газопереробному заводі – сталася пожежа.

Про це повідомляє Amur.info.

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"5 січня близько 7 години ранку (за місцевим часом – Ред.) на Амурському газопереробному заводі спрацювала штатна система пожежогасіння у зв'язку з локальним спалахом газу на одній із установок під час проведення пусконалагоджувальних робіт під навантаженням", – йдеться у повідомленні.

Пожежа була ліквідована. Ніхто не постраждав. Заводу та населеним пунктам нічого не загрожує.

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Нагадаємо, що це вже не перша НП на Амурському газопереробному заводі. 8 жовтня там відбулася розгерметизація обладнання з наступним викидом та спалахом газу під час виведення установки на нормальний технологічний режим. Тоді теж спрацювала автоматична система гасіння, постраждалих не було.

Що відомо про завод?

Амурський газопереробний завод (ГПЗ) будується на території випереджаючого розвитку (ТОР) "Свободний" – це один із найбільших проектів "Газпрому" на Далекому Сході Росії.

Тут перероблятиметься багатокомпонентний природний газ Якутського та Іркутського центрів газовидобутку, що надходить газопроводом "Сила Сибіру": із сировинного газу виділятимуться цінні компоненти – метан, етан, пропан, бутан і гелій.

На початку червня першу технологічну лінію Амурського ГПЗ запустив президент РФ Володимир Путін. На проектну потужність завод має вийти на початку 2025 року, вона становитиме 42 млрд кубометрів газу на рік.

У грудні 2021 року повідомлялося, що будівництво "Амурського ГПЗ" завершено більш ніж на 80%.

Раніше ми повідомляли, що у Росії спалахнув великий нафтопереробний завод.

Також нагадаємо, у Роттердамі сталася пожежа на нафтопереробному заводі Shell, найбільшому у Європі.