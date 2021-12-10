Нова вимога Росії щодо України в НАТО – заява

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Курс України на вступ до НАТО створить загрозу безпеці Росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку завдяки безпеці інших", – йдеться у повідомленні.

МЗС РФ вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку вступу України. Йдеться про рішення саміту у Бухаресті з 2008 року.

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До того ж, МЗС РФ ініціює юридичне закріплення домовленості про нерозміщення США та іншими країнами НАТО ударних систем озброєнь на території сусідніх з нею країн, що входять, так і не входять до Північноатлантичного альянсу.

Росію непокоїть НАТО