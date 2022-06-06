Нові "хлопки"? У Курській області заявили про обстріл селища (фото)

У РФ чули нові вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія знову чула "хлопки". У селищі Тьоткіне у Глушківському районі Курської області заявили про удари по мосту та місцевих підприємствах. Поранених та загиблих – немає.

Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.

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Що відомо?

За словами Старовойта, вранці 6 червня знову обстріляно селище Тьоткіне. Удари завдавали по мосту і місцевих підприємствах.

"Поранених та загиблих – немає. Основний удар завдали по місцевому мосту, є пошкодження", – розповів він.

Крім того, сильно постраждав найближчий двоповерховий житловий будинок на 8 квартир та господарські прибудови поряд. У будинку посікло дах, повністю вибиті шибки, згорів автомобіль, а також є пошкодження на території цукрового заводу.

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Як зараз виглядає російське селище Тьоткіне

Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.

У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають відношення до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.

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