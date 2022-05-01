Новий "хлопок". У прикордонній з Україною Курській області обрушився залізничний міст

На 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір стався обвал мосту / Фото: Колаж: Сьогодні
У Курській області стався частковий обвал конструкції залізничного мосту.
Про це повідомляє губернатор регіону Роман Старовойт у Telegram.
"Сьогодні, приблизно об 11-й годині 20 хвилин на 67-му кілометрі залізниці Суджа – Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Нині на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізничну гілку використовували для пересування товарних потягів", – написав Старовойт.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок НП немає.
Зазначимо, що Курська область межує з Україною.
Вибухи в Росії
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито випущений з боку України. Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн із нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ, що наші захисники мають стосунок до НП у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази – безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
- Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи жодних згадок не було.
- Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.