Новий "хлопок". У прикордонній з Україною Курській області обрушився залізничний міст

На 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір стався обвал мосту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Курській області стався частковий обвал конструкції залізничного мосту.

Про це повідомляє губернатор регіону Роман Старовойт у Telegram.

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"Сьогодні, приблизно об 11-й годині 20 хвилин на 67-му кілометрі залізниці Суджа – Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Нині на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізничну гілку використовували для пересування товарних потягів", – написав Старовойт.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок НП немає.

Зазначимо, що Курська область межує з Україною.

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