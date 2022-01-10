"Потрібно поважати незалежність Казахстану": Київ надіслав Путіну сигнал

МЗС засуджує насильство в Казахстані та висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю громадян країни / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ України уважно стежить за розвитком ситуації в Казахстані та засуджує насильство, яке призвело до численних жертв у низці міст. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті відомства.

У МЗС зазначили, що миротворці ОДКБ не повинні перебувати на території країни довше за обумовлений термін.

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"Прийняли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану. Іноземні війська повинні поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану та міжнародне право, а їхнє перебування не повинно виходити за рамки задекларованого обмеженого терміну", – йдеться у повідомленні.

Також МЗС продовжуватиме захищати інтереси українців у Казахстані та сприятиме поверненню в Україну.

Коли буде виведено російські війська

Володимир Путін заявив, що миротворчий контингент ОДКБ залишить Казахстан після виконання своїх завдань, терміни залежать від рішення глави республіки.

"У Казахстан направлений контингент колективних миротворчих сил ОДКБ і, хочу це підкреслити, на обмежений за часом період, на такий, на який вважає за можливе для його застосування президент Казахстану, глава держави, глава Казахстану… Після виконання своїх функцій, безумовно, весь контингент буде виведено з території Казахстану", – сказав він.

Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що найближчим часом має закінчитися антитерористична операція та місія ОДКБ, у рамках якої російські війська увійшли до Казахстану.

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