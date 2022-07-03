Про що Путін говорив із Макроном перед вторгненням в Україну (відео)

Опубліковано зміст розмови Путіна та Макрона / Фото: Колаж: Сьогодні

Фрагмент телефонних переговорів президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона показали у французькому документальному фільмі "Президент, Європа, Війна".

У розмові, що відбулася напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Путін звертається до Макрона на "ти" та скаржиться на невиконання українською владою своїх зобов'язань.

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Як виявилося, розмова не була конфіденційною – звук поставили на гучний зв'язок, а до кабінету Макрона запросили журналістів із камерами.

"Що сказати? Ти і так бачиш, що там відбувається. І ти, і канцлер мені сказали, що пан Зеленський готовий до якихось конкретних кроків, що він підготував якісь законопроєкти щодо виконання Мінських угод. Ну і що з'явилося? 17 лютого пан Зеленський заявив, що Мінські угоди, цитую – "складені так, щоб ми від початку були у програшній позиції". Наш шановний колега пан Зеленський насправді нічого не робить, він вас обманює. Не знаю, чи чув ти – заявив вчора, що вважає, що Україна має повернутись до ядерного статусу..." – розповідає Путін.

Нагадаємо, телефонний дзвінок відбувся 20 лютого за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення РФ.

У розмові Путін також запропонував Макрону врахувати "мирні пропозиції" так званих "Л/ДНР", на що той сказав, що "чхати хотів на пропозиції сепаратистів". Крім того, кремлівський диктатор заявляв, що президент Франції має намір переглянути "Мінськ".

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"Я не знаю, де ваш юрист вивчав право. Я просто дивлюся на текст і намагаюся його виконувати!", – відповів Макрон.

У Кремлі обурилися публікацією переговорів Макрона та Путіна

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в коментарі російським ЗМІ назвала публікацію розмови президентів "небаченою у дипломатичній практиці".