Ображений на Захід: психолог розшифрувала поведінку Путіна на зустрічі з Гутеррешем

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Зневага до Заходу і почуття образи й бажання йти далі — ось що відчуває російський президент Володимир Путін. Про це розповіла психолог Нігора Хазратова телеведучим Василю Голованову й Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEDOM на каналі "Україна 24".

Член правління Асоціації політичних психологів Нігора Хазратова проаналізувала поведінку Путіна. Найбільш показовими для аналізу, на думку психолога, є відео прощання російського президента з Жириновським, зустріч з Антоніу Гутеррешем і розмова Путіна із Шойгу. Ці зустрічі можна аналізувати за двома напрямками: перше — емоційний стан Путіна, а друге його ідеї, погляди та бачення ситуації.

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"Цікаве відео саме з Антоніу Гутеррешем, тут видно емоційний стан Путіна. Якщо він починає спочатку з того, що він достатньо закритий, у нього руки в замку лежать перед ним, це говорить про недовіру до співрозмовника, це представник колективного Заходу так званого. Потім він поступово входить в контекст ситуації та починає більше розкриватися", — сказала вона.

Путін починає докоряти Заходу в тому, що було Косово, у вас подвійні стандарти, чому нам саме не можна того самого тощо. Тут, зі слів психолога, починається експансія у поведінці президента. Він уже розмикає руки та поступово починає просуватися в напрямку до співрозмовника.

"Путін наче звертається до Гутерреша і дивиться трішки убік. Тобто то на нього дивиться, то вбік, ніби в камеру, але водночас не в саму камеру, а трішки нижче. Це говорить про недостатню повагу до співрозмовника. Тобто ви Захід, у вас подвійні принципи, я розмовляю із вами, але я вас не поважаю, вас не сприймаю серйозно", — сказала експерт.

Хазратова вважає, що така поведінка свідчить, швидше за все, про переживання якоїсь образи, розчарування. Це можна простежити не тільки в спілкуванні з Гутеррешем, а й раніше. Наприклад, під час зустрічі із Макроном, ще перед війною, коли вони розмовляли за цим довгим столом.

"Тобто він розчарований, він ображений і це почуття доволі давнє. Це образи, ще починаючи з тої колишньої безпекової конференції в Мюнхені, коли він казав, що Росія не згідна грати ту роль, яку їй приготували в Європі, та Росія заслуговує більшого, кращого. У цьому випадку він просто ідентифікувався з роллю цього російського царя, але водночас образа і фрустрація — це те, що відчувають росіяни загалом, це не тільки його особисті почуття, це почуття, які переживає якоюсь мірою російський народ", — пояснила вона.

Психолог вважає, що поки Путін готовий продовжувати цю війну. Він не бачить того, що Захід може якось зламати ситуацію, кардинально її змінити.

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"Він розраховує на те, що може якось ще вийде зробити вигляд, що все стабілізувалося в економіці в Росії, що наче все добре і ми продовжуємо війну. Тобто він сподівається на те, що все ж таки він зможе виграти. Він залишається при своїх поглядах колишніх, він повторює те ж саме", — підсумувала Хазратова.

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