"Дуже прогресивні, західні": несподівані подробиці про доньок Путіна

Діти Путіна прогресивніше за батька. Колаж "Сьогодні"

Російський бізнесмен, мільярдер і колишній близький друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Пугачов розповів, якими були доньки господаря Кремля у дитинстві.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню ГОРДОН.

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Варто відзначити, що сини самого Пугачова непогано спілкувалися з доньками президента РФ. Раніше він навіть показував спільне дитяче фото.

На фото зліва направо: Олександр і Віктор Пугачови, Марія і Катерина Путіни

"Своєрідні. Дуже прогресивні. Вчилися в німецькій посольської школі. Пірсинг одна дівчинка любила. Вся була обвішана у віці 10-12 років (мова про молодшу доньку Путіна Катерину. – Ред.). Я б сказав, вони дуже-дуже західні", – сказав Пугачов.

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А ось на питання, чи є у Путіна діти від колишньої його пасії відомої гімнастки Аліни Кабаєвої, бізнесмен відповів: "Не знаю. Не був присутній".

Діти Путіна

Офіційно відомо, що у Путіна дві доньки від першого шлюбу – Марія (1985 року народження) і Катерина (1986-го). Однак жодна з них не живе під прізвищем батька, а під прізвищами Воронцова і Тихонова.

Але, схоже, на цьому сімейство президента РФ не закінчується. У ЗМІ періодично "спливають" нові діти Путіна. Так, наприклад, в 2020 році журналісти знайшли в Петербурзі "таємну сім'ю" Путіна, де живе Єлизавета Кривоногих.

У лютому цього року журналісти поспілкувалися з ще однією можливою донькою Путіна Луїзою Розовою. Тоді вона прокоментувала розслідування про "батька".

Як ми вже писали, в 2019 році у племінника Путіна знайшли таємні мільярди. Син двоюрідної сестри президента Росії виявився одним з найбагатших олігархів.