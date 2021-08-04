Вогняна хвиля пройшла по передмістях Афін. Пожежа охоплювала будинки за 20 хвилин

В умовах рекордної спеки за останні 30 років влада Греції намагається не допустити, щоб вогонь добрався до столиці

Не завжди людям і пожежним вдається не дати вогню знищити майно / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

В умовах рекордної за останні 30 років спеки лісові пожежі охопили передмістя грецької столиці. У ніч на середу кілька сотень людей змушені були тікати від вогню, який поширювався за лічені хвилини. Зараз влада заявила, що контролює ситуацію. Однак місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулиці, оскільки небо закрито щільним димом від пожеж.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Пожежа почалася у вівторок в місті Варибоби, що в 20 км на північ від Афін. Вогонь дуже швидко поширився на прилеглі населені пункти.

"Згоріли цілі райони. У наших друзів згорів будинок. Вогонь дійшов до їхнього будинку за 20 хвилин", – розповіла "Сегодня" місцева мешканка Ірина.

"В даний час немає цілісного фронту. Сюди стягнуто так багато сил, що з новими спалахами можна буде боротися ефективно", – заявив телеканалу ANT1 TV представник пожежної частини Василіс Ватракогіанніс.

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У його розпорядженні більше 500 пожежників, дев'ять вертольотів, п'яти літаків і армійський підрозділ. Греція також очікує підкріплення з Кіпру.

"Я рятував тварин, тому і залишився тут. Були вибухи в будинках, машинах", – розповів журналістам чоловік на ім'я Панайотіс, стоячи серед спаленних машин і почорнілих сосен.

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Ще одна лісова пожежа вирувала в північній частині острова Евія, приблизно в 70 км від Афін. Тут потрібна була евакуація декількох сіл.

Нагадаємо, що на минулих вихідних в Греції було зафіксовано 46 лісових пожеж .

Минулого тижня турецькі курорти сильно постраждали в результаті лісових пожеж, влаштованих паліями.