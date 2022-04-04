Олігархи побігли з Росії: мільярдер Прохоров отримав ізраїльське громадянство

Михайло Прохоров отримав громадянство Ізраїлю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський мільярдер Михайло Прохоров заявив про набуття ізраїльського громадянства. Він прибув до Ізраїлю кілька днів тому приватним літаком зі Швейцарії.

Про це пише The Time of Israel.

Реклама

Прохоров, який за версією Bloomberg займає 12-е місце серед найбагатших людей Росії зі статками 13,8 млрд доларів, не піддавався санкціям США, ЄС або Великобританії після російського вторгнення в Україну. В даний час він володіє найбільшим виробником золота в Росії та раніше був власником баскетбольної команди NBA Brooklyn Nets.

У 2012 році він балотувався на посаду президента Росії та зайняв за підсумками виборів третє місце.

Бізнесмени біжать із Росії

Як зазначив український нардеп Олексій Гончаренко, російський олігарх Михайло Прохоров втік до Ізраїлю не просто, щоб "відсидітися", а на постійне місце проживання.

Реклама

"На Росії ставлять хрест навіть ті, хто використав її як гаманець або ріг достатку. Путін почав війну і поставив підніжку всім, включаючи самого себе. Це вже не зупинити. Інакше російські олігархи просто їхали б ненадовго. Але якщо вони позбавляються паспортів – значить , "ненадовго" більше не вийде", – зазначив нардеп.

Раніше ми писали: