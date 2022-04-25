Орєшкін: Психопатія Путіна наростає

Орєшкін прокоментував останні фото Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін має давню фобію, пов'язану з його особистою безпекою. Сьогодні психопатія Путіна наростає.

Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін телеведучому каналу Україна 24 Василю Голованову в ефірі проєкту FREEDOM.

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Орєшкін прокоментував останні фото Путіна з зустрічі з Шойгу. За його словами, поведінка російського президента є закономірним продовженням його давніх занепокоєнь щодо своєї безпеки:

"Він від самого початку був дуже стурбований проблемами безпеки. От із самого-самого початку. Я ще у 1999 році, коли працював з центральною виборчою комісією, звернув увагу, що коли він приходив в Останкіно, де озвучувалися результати виборів 1999 року, перед цим по верхах пішло п'ять людей зі спортивними сумками у чорних спортивних костюмах – снайпери, до цього такого не було. Він дуже болісно ставиться до питання безпеки своєї сім'ї і, звісно, до себе особисто".

Російський політолог розповів про цікавий випадок, який повністю демонструє рівень фобії Путіна:

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"У 2012 році була історія, коли президентська інавгураційна процесія їхала абсолютно порожньою Москвою. Всіх розігнали, бо тоді були масові протести, і їхала ця кавалькада вимерлим містом".

З роками і віком, на думку Орєшкіна, проблеми для Путіна загострилися, а зараз у нього дуже серйозні причини для стресу.

"Підозрюю, що в душі він вже розуміє, що зробив помилку. Але він має тримати марку, він має мати переможний вигляд. Він це розуміє і він цю роль грає, але виглядає він жахливо. І психопатія в нього наростає", – підсумував політолог.

Путін боїться з'являтися на публіці

Президент РФ Володимир Путін боїться замаху, тому вважає за краще не з'являтися там, де багато людей. Зокрема, 5 березня Путін нібито провів зустріч з жінками-пілотами та стюардесами. На відео, де він звертається до них, його рука проходить крізь мікрофон на столі. На думку глядачів, він міг сидіти на зеленому тлі. Тобто два відео – зі співробітницями авіакомпаній та з самим Путіним – знімалися у різний час, а потім "склеювалися".

У зв'язку з цим інцидентом Путіна "потролив" президент України Володимир Зеленський, торкнувшись рукою свого мікрофона наприкінці свого звернення.

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Крім того, Путін окремо прощався з політиком Володимиром Жириновським, який помер 6 квітня. На кадрах з похорону було видно, що під час стояння президента РФ біля труни там немає почесної варти, тоді як на всіх інших кадрах вона є. Інакше виглядала й сама труна, з неї зникав прапор.