Стрілянина, тиснява і життя в машині: що відбувається в аеропорту Кабула за тиждень до кінця евакуації США

Афганці, які втратили надію полетіти, передають солдатам НАТО своїх дітей / Фото Reuters
Навколо аеропорту Кабула, який продовжують брати в облогу тисячі афганців в надії на евакуацію, за останній тиждень загинуло щонайменше 20 людей. Хаос посилюється, оскільки президент США Джо Байден визначив кінцевою датою виведення своїх військ, а значить передачі афганцям контролю над аеропортом – 31 серпня.
Про це повідомляє агентство Reuters .
Жертви тисняви і стрільби
Офіційний представник НАТО повідомив, що загиблі біля аеропорту Кабула стали жертвами тисняви в натовпі або померли від вогнепальних поранень.
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Британські військові визнали, що в суботу в їх секторі відповідальності в натовпі загинули 7 людей, які намагалися прорватися в аеропорт. Подробиці вони не повідомили, передає телеканал Al-Jazeera.
За словами німецьких військових, в перестрілці між невідомими бойовиками і афганськими силами у північних воріт аеропорту Кабула було вбито афганського охоронця. Ще три людини були поранені в перестрілці в понеділок вранці, в якій брали участь сили Німеччини і США, повідомили німецькі військові в Twitter.
Врятують не всіх
Як повідомляють західні журналісти, щоб потрапити в рятівний аеропорт, необхідно спочатку пройти КПП бойовиків, які облаштовані на під'їзних дорогах до аеропорту. Потім при наявності паспорта іноземного громадянина або документа, що підтверджує, що ви співпрацювали з країнами коаліції, вас пропустять солдати НАТО.
Пройти ці жорна виходить не у всіх. Американський письменник Тобі Харнден – автор книги "Перша жертва: неймовірна історія помсти ЦРУ за 9/11" – не може домогтися, щоб солдати США пропустили його перекладача. Тобі написав на своїй сторінці в Твіттері, шо його афганський помічник ось уже тиждень живе в машині в очікуванні, що його пропустять через ворота.
За різними даними, зараз в аеропорту імені Хаміда Карзая очікують евакуації близько 5 тисяч людей.
Франція веде переговори з Вашингтоном, щоб евакуація продовжилася і далі. "Ми стурбовані крайнім терміном, встановленим Сполученими Штатами на 31 серпня. Для завершення поточних операцій потрібен додатковий час", – сказав глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан журналістам на авіабазі Аль-Дафра в ОАЕ. Тут Франція встановила повітряний міст для евакуйованих людей з Кабулу.
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- Сьогодні Україна здійснила ще один евакуаційний рейс з Кабулу. На його борту більше 100 українців.
- Це вже третій рейс, на якому евакуюють з Афганістану наших громадян і іноземців з 15 серпня – моменту переходу влади в країні руху " Талібан ".
- перший евакуаційний рейс Київ зміг здійснити вже 15 серпня. Тоді вдалося вивезти 8 українців і понад 70 іноземців.
- 21 серпня Україна зробила другий евакуаційний політ – вдалося вивезти 83 людини, серед яких був 31 – українець.