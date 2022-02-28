Залишся живим. Білоруси можуть уникнути відправки на війну з Україною – інструкції

Лукашенко хоче відправити білорусів на забій. Фото Reuters

Найближчим часом не виключена відправка білоруських військових на вторгнення в Україну, про це говорив президент РБ Олександр Лукашенко. Проте відомо, що багато військових та військовозобов'язаних у Білорусі не хочуть брати участь у підступному наступі.

Уникнути участі у бойових діях можна, каже волонтер, співзасновник Фонду солідарності BYSOL Андрій Стрижак.

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"Ми запускаємо спеціальний скрипт для того, щоб чесні солдати ЗС РБ могли залишити стрій і не брати участь у диктаторській бойні", – зазначає Стрижак.

Покинь стрій – залишся живим. Як уникнути участі у війні, інструкції:

Крім того, можна допомогти фінансово як українській армії, так і білоруським добровольцям, які готові вступити до іноземного легіону України:

Сергій Міхалок звернувся до військових Білорусі

Сергій Міхалок закликав білорусів не атакувати Україну та не йти "на вірну смерть". Також він додав, що українська армія найсильніша у світі.

"Всі, хто сюди приїде, лежатимуть у землі, а потім горітимуть у пеклі. Поки не пізно, я закликаю саботувати всі накази. Біжіть, бл*дь, у ліси. Сидіть вдома, бухайте. Це злочин перед Господом Богом. Куди ви лізете?.. Одумайтеся, поки не пізно, – каже музикант.