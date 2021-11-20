Від удару фургон відкинуло в стовп: у Польщі в ДТП загинув українець

Водія затиснуло, його діставали рятувальники за допомогою спецзасобів. Колаж "Сьогодні"
У польському місті Свентохловиці сталася ДТП за участю українця.
Про це повідомляє поліція Сілезького воєводства.
Деталі ДТП
19 листопада близько 14:30 у Сілезькому воєводстві – місті Свентохловіце – сталося зіткнення фургона доставки Volkswagen з трамваєм. Чоловік, перебуваючи за кермом фургона, врізався у трамвай. Водій фургона загинув, ще троє осіб госпіталізували.
Після зіткнення вантажівка влетіла в стовп. Водія затиснуло, його діставали рятувальники за допомогою спецзасобів.
Незважаючи на зусилля медиків, чоловіка врятувати не вдалося. Як повідомила поліція, загиблим виявився 41-річний громадянин України.
Читайте також
- Знепритомнів за кермом: у Києві сталася смертельна ДТП.
- На Київщині сталася страшна ДТП за участю чотирьох автомобілів.
- У Києві водій таксі Bolt потрапив у масштабну ДТП. Автомобіль злетів у повітря і зробив сальто.
- Під Тернополем у ДТП загинуло подружжя. П'ятирічний син подружжя у тяжкому стані.