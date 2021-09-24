Відрубувати руки в цілях безпеки: таліби в Афганістані повернуть страти на стадіоні

Норуддін Турабі заявив про повернення смертної кари. Колаж: "Сьогодні"

Після захоплення влади в Афганістані таліби планують відновити страту і дотримуватися практики ампутації кінцівок як покарання за злодійство.

Про це повідомляє Associated Press.

"Всі критикували нас за покарання на стадіоні, але ми ніколи нічого не говорили про їхні закони і покарання. Ніхто не скаже нам, якими повинні бути наші закони. Ми слідуватимемо ісламу і встановлюватимемо свої закони на основі Корану", – розповів один з засновників руху "Талібан" муллу Нуруддін Турабі.

Він додав, що нинішній уряд талібів поки не вирішив, страчувати людей та здійснювати покарання на публіці чи ні, але за його словами, відсікання кінцівок має "стримуючий ефект".

"Відрубувати руки вкрай необхідно в цілях безпеки", – сказав Турабі.

Він додав, що таліби "керуватимуться ісламом, а закони відповідатимуть Корану".

В Афганістані закрили міністерство з прав жінок

Раніше ми повідомляли, що в Афганістані тепер немає міністерства у справах жінок. Таліби прийняли рішення створити на його базі Міністерство з пропаганди чеснот та запобігання вадам.

Таке відомство вже працювало раніше, в 1990-х роках, коли таліби керували Афганістаном. Його основним завданням було введення строгих релігійних доктрин, що стосуються ісламського порядку. Також міністерство виробило цілу низку обмежень, що стосуються передусім жінок.

Вони відповідали за роботу "поліції моралі", яка стежила за виконанням норм шаріату. Всіх, хто порушував правила, пороли, били, їм ампутували кінцівки або засуджували до публічних страт.