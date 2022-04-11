Овсяннікова, яка влаштувала демарш на пропагандистському каналі, знайшла нову роботу

Марина Овсяннікова влаштувалася на нову роботу в німецьке видання. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишня редакторка Першого каналу Марина Овсяннікова, яка раніше увірвалася в студію з антивоєнним плакатом, влаштувалася на нову роботу у німецьке видання Die Welt.
Про це повідомляє Axel Springer.
Як розповіла Овсяннікова, назву та ідеологію видання (welt у перекладі з німецької — "світ") корелюють з її власними поглядами.
"Welt означає те, що зараз так люто захищають в Україні. Я вважаю за свій обов'язок як журналіста захищати цю свободу. І я рада, що можу це зробити зараз для німецької газети", — підкреслила Овсяннікова.
Овсяннікова увірвалася з антивоєнним плакатом в ефір кремлівського телеканалу
В ефір російського "Першого каналу" увірвалася дівчина з антивоєнним плакатом. Вона попросила зупинити війну. Відео опублікував Telegram-канал Mash.
На ньому видно: коли відома ведуча новин-пропагандистка Єкатеріна Андрєєва розповідає, що прем'єри Росії та Білорусі обговорювали західні санкції, за її спиною з'являється дівчина з антивоєнним плакатом, на якому написано: "Зупиніть війну. Не вірте в пропаганду, тут вам брешуть".
Як стало відомо, акцію протесту в ефірі влаштувала Марина Овсянникова, яка працювала редактором "Першого каналу". Незадовго до цього вона записала звернення, в якому назвала агресію Путіна проти України злочином та братовбивчою війною.
Російське держінформагентство ТАСС пише, що дівчині, яка увірвалася в студію, загрожує адміністративна відповідальність.