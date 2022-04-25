Паркінсон, або Таємниця правої руки. Що насправді повільно вбиває Путіна?

/ Фото: "Сегодня"

Чергова поява президента Росії обернулася і черговим скандалом. Великодня трансляція з московського храму Христа Спасителя 24 квітня, де Путін нібито відстояв службу разом із градоначальником Москви, знову викликала обґрунтовані підозри, що це фальшивка.

Сайт Сьогодні розповідає про дивні явлення Путіна народу та про те, що за цим може стояти насправді.

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Хто був у храмі на Великодній службі?

Державні телеканали Росії показали сюжет, як Володимир Путін у компанії мера Москви Сергія Собяніна бере участь у Великодньому Богослужінні. Однак навіть швидко його переглядаючи, можна помітити кілька дивних явищ в офіційному репортажі.

Ймовірно, Путіна і Собянина зняли окремо у порожньому храмі (і не факт, що у 2022 році. – Ред.), а потім просто "доклеїли" у реальну трансляцію. В один з моментів Путін просто зникає, і щоб замаскувати зникнення на першому плані вивели групу священників, але невдало.

Орієнтир – велика корона на картині. На початку трансляції видно, що Путін стоїть на її тлі, а за кілька секунд там уже порожньо. Корона є, а президента РФ немає.

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Ба більше, на представлених кадрах Путін у тому самому костюмі і з такою ж свічкою, що й рік тому. Це легко підтверджується фотозвітом прес-служби Кремля про Великдень-2021.

/ Фото: kremlin.ru

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І нарешті, найважливіше. З правою рукою Путіна знову відбуваються якісь дивацтва. У момент коли президент РФ кладе на себе хрест, саме по п'ясті правої руки пішла зміна текстури.

Що не так із правою рукою господаря Кремля?

Перед офіційним звітом Кремля про Великодню службу було ще одне знакове відео. 21 квітня російські канали показали зустріч Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Ми докладно розповідали про це в матеріалі На останньому відео з Москви Путін виглядає як потвора, у нього на спині горб.

І тут знову на передній план (у прямому розумінні) виходить права рука Путіна. Він слухав доповідь Шойгу, вчепившись мертвою хваткою за край столу.

/ Фото: скріншот

Опозиційний публіцист Олександр Невзоров у своєму Телеграм-каналі розмістив раніше невідомі кадри однієї з зустрічей Путіна та Лукашенка. Це відео вражає. На ньому чітко видно, як права рука Путіна сильно трясеться і він навіть намагається заховати її за вилогу піджака.

Проте добре поінформований Олександр Невзоров сам же заявив, що в цьому випадку не йдеться про хворобу Паркінсона.

"Всі обговорюють хворобу Путіна. Вважаю, що тішитись не варто. Розумію, що хочеться позитиву і що він необхідний, але на "паркінсончика" це не тягне. Та й навіть хороший "паркінсон" це дуже умовний вирок. Нейрохірургія дозволяє його власникам жити і функціонувати у звичайному режимі років 10", – пояснив Олександр Невзоров.

Якщо не "паркінсон", то що тоді вбиває Путіна?

Хоча публіцист і заперечує у Путіна хворобу Паркінсона, симптоми дуже схожі. Адже одним із них, за характеристикою Вікіпедії, є тремор, тобто мимовільне тремтіння рук, ніг чи голови.

Здоров'я Путіна регулярно привертає до себе особливу увагу через цілком зрозумілі причини. За останні два роки йому заочно "ставили" такі діагнози:маніакально-депресивний синдром, синдром Клювера – Б'юсі, рак хребта та підшлункової залози, аутизм.

Але набагато реальнішою є версія про те, що у Путіна або прогресує онкологія щитоподібної залози, або проявляються наслідки його падіння з коня на початку 2000-х, коли він серйозно пошкодив спину. Про цей випадок сам президент РФ обмовився минулого року.

У березні 2022 року англійська The Daily Mail, посилаючись на дані розвідувального альянсу "П'ять очей" (до нього входять розвідки Австралії, Канади, Нової Зеландії, Британії та США) повідомила, що Путін страждає на мозковий розлад, який, можливо, спричинений так званою стероїдною люттю, що виникла внаслідок лікування раку стероїдами.

Саме різким погіршенням здоров'я нібито й пояснюється "безладна поведінка, набряклість та абсурдна дистанція, яку Путін наполегливо тримає з відвідувачами Кремля".

Оточення Путіна в білих халатах

Незалежна журналістська агенція Проєкт нещодавно оприлюднила розслідування про стан здоров'я Путіна, яке влада РФ воліла просто не помітити.

Про те, що у Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям, подейкують не тільки у політтусівці Москви, а й у більш професійному середовищі. Наприклад, серед медиків ці розмови посилилися на початку осені минулого року.

Путіна, що невблаганно старіє, тепер постійно супроводжує величезна армія лікарів, серед яких і хірург-фахівець з раку щитоподібної залози. Причому проблеми зі здоров'ям у Путіна почалися ще 10 років тому, а з 2016 року його постійно супроводжує "медичний "спецназ".

Саме шість років тому Путін переніс серйозне хірургічне втручання. Йому або зробили операцію, або провели дуже складну процедуру, найімовірніше, на спині, як з'ясували журналісти.

Історія розвивалася так. 25 листопада 2016 року президент РФ після зустрічі в Кремлі з голлівудським актором Стівеном Сігалом "сховався" у своїй сочинській резиденції до 1 грудня. Прес-служба Кремля в цей період публікувала "консерви" (заздалегідь зняті матеріали) та повідомлення про телефонні дзвінки главі держави.

"У цей момент у санаторій "Русь" послідовно заселяються 12 медиків. Спочатку прибуває група особистих лікарів Путіна на чолі з Вербовим. Потім до них на два дні приєднується група нейрохірургів-практиків ЦКЛ на чолі із завідуючим відділення Олегом Мишкіним. Група була настільки серйозна, що їм не вистачило тільки реаніматолога ЦКЛ Павла Шарикова, який перебував у Сочі, і вони привезли спеціаліста нейрохірургічного відділення Олену Раструсіну, а заодно старшу медсестру Людмилу Каденкову. Одночасно в готелі з'явився і реабілітолог – заслужений лікар Михайло Цикунов. Лікування явно прошло непогано – 1 грудня Путин уже звертався до Федеральних зборів. А через рік президент нагородив Мишкіна званням заслуженого лікаря Росії ", – запевняють розслідувачі.

Ось які лікарі приїжджали в Сочі під час "зникнення" Володимира Путіна у 2016 році.

/ Фото: Проект

А ось поіменно бригада лікарів, яка невідлучно була з Путіним у Сочі з травня по липень 2017 року.

/ Фото: Проект

У 2019 році Путіну знову знадобилася термінова та таємна медична допомога. У вихідні дні 30 листопада та 1 грудня президент знову ж таки перебував у Сочі, але на публіці не з'являвся, і в цей період до нього прибуло рекордне число медиків.

"Бригада з 13 осіб, включно з тими ж фахівцями відділення нейрохірургії ЦКЛ на чолі з Мишкіним. Компанію їм склали фахівець із травм хребта Олена Денисенко та операційна медсестра Гульфія Абдуліна", – зазначають незалежні розслідувачі.

Ці лікарі прибули в Сочі на час "зникнення" Володимира Путіна у 2019 році.

/ Фото: Проект

А ці медики найчастіше відвідували Путіна.

Отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов – найчастіші супутники Путіна. Наприклад, Щеглов за чотири роки прилітав до Путіна в Сочі 59 разів і пробув поряд з ним 282 дні. Селіванов – 35 разів та 166 днів.

/ Фото: Проект

Діагноз українських лікарів: у Путіна Pseudologia Fantastica

Путін та Лукашенко зустрілися 12 квітня на космодромі "Східний". Господар Кремля виголосив там промову і знову звинуватив Україну в розв'язанні війни та всіх інших гріхах. Сайт "Сьогодні" попросив психіатрів та психологів проаналізувати виступ президента РФ та поставити свій діагноз Путіну.

"Є такий стан – Pseudologia Fantastica. Людина може так завзято брехати, що сама починає вірити у свою брехню. Я вважаю, що Путін усвідомлює свою брехню, але іноді захоплюється процесом аж до самолюбування. Так би мовити, входить у кураж, думаючи про те, а чому це не може бути правдою", – розповів професор психіатрії, доктор медичних наук Михайло Пустовойт.



На головне питання про те, чого ж далі чекати від Путіна, психіатр дав невтішну відповідь.



"Від Путіна не варто чекати нічого доброго для нас. Чи налаштований він на переговори? Я не вірю, що він налаштований на мир. Вести з ним переговори рівнозначно тому, що вести переговори з наперсточниками на одеському "Привозі". Такі люди розуміють лише силу, але вона може бути різна, не лише військова", – вважає Михайло Пустовойт.

Назустріч ювілею

Восени 7 жовтня Путін має відзначити 70-річний ювілей. Генералісімус Йосип Сталін до цієї дати мав у своїй медичній картці записи вже про два інсульти. Генсек Леонід Брежнєв у 69 років уже ставав героєм анекдотів.

Колишній голова КДБ Юрій Андропов до 70 років взагалі не дожив. Перший президент Росії Борис Єльцин достроково пішов у відставку у віці 68 років.

Оточення нинішнього господаря Кремля запевняє, що здоров'я у нього в повному порядку… Зміни Конституції Росії дозволяють Путіну правити до 2036 року.

Він справді вірить у те, що відзначить на роботі 84-й день народження?..