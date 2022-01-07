Переговорів не буде: Токаєв заявив про план "вбити всіх"

У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту. Колаж "Сьогодні"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада не вестиме переговорів з демонстрантами зі зброєю.

Про це він повідомив у своєму Twitter англійською мовою.

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Заява президента Казахстану

"Вони били та вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували приватні будинки та магазини, вбивали звичайних громадян, ґвалтували молодих жінок. На мою думку – жодних переговорів з терористами, ми повинні їх вбивати", – написав Токаєв.

Президент Казахстану Токаєв стверджує , що на Алмати було щонайменше шість хвиль атак. З його слів, учасників було 20 тисяч. Багато хто з них говорив не казахською мовою.

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Токаєв переконаний, що "Казахстан зіткнувся з добре підготовленими та скоординованими виконавцями та терористичними групами, які пройшли підготовку за межами країни".

Ситуація