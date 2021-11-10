Бельгія закрилася для туристів з України, але не для всіх

Вакцинованим українцям дозволено в'їзд до Бельгії. Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні у Мережі з'явилася інформація про те, що Бельгія закрила в'їзд навіть для вакцинованих туристів з України. Однак пізніше влада європейської країни внесла ясність, повідомивши, що таки зберегла право на "некритичні поїздки" для тих, хто має український сертифікат про вакцинацію.

Про це говориться у королівському указі.

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Незважаючи на те що стаття 16 цього указу забороняє "неістотні" подорожі до Бельгії (зокрема, туризм, поїздки до друзів, бізнес-поїздки тощо), громадянам держав, які викреслені з "білого списку" ЄС, вона містить виняток для вакцинованих іноземців.

Правила в'їзду:

Для поїздки до Бельгії знадобиться сертифікат про вакцинацію , який дорівнює європейському.

, який дорівнює європейському. Українські електронні сертифікати, отримані через програму або сайт "Дія", мають такий статус. Однак з паперовим міжнародним сертифікатом про вакцинацію в'їхати в країну не можна .

. Дозволено в'їзд дітей до 17 років, якщо ті подорожують з вакцинованими дорослими.

Право на в'їзд українців до Бельгії буде відкликано, якщо Україна отримає статус зони дуже високого ризику. Нині Україна не має такого статусу. Країна класифікується як зона високого ризику ("червона зона").

Як розвивалися події

9 листопада стало відомо, що Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, жителям яких дозволено в'їзд без "поважної мети". Це стосувалося і вакцинованих громадян. Проте згодом ця інформація не підтвердилася.

Ще раніше 9 листопада стало відомо, що Євросоюз виключив Україну із "зеленого списку" країн, громадянам яких дозволені туристичні подорожі до країн ЄС.

громадянам яких дозволені туристичні подорожі до країн ЄС. Питання відкритих кордонів з ЄС регулюється згідно з Рекомендаціями Ради ЄС щодо тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки. ЄС регулярно оновлює "зелений список" і у разі поліпшення епідемічної ситуації ухвалює рішення про повернення тієї чи іншої країни до цього переліку.

Приймаючи рішення, ЄС керується показниками захворюваності та рівнем вакцинації населення від коронавірусу.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення прийматиме кожна окрема країна ЄС.

Виняток країни із зеленого списку не означає автоматичної зміни правил перетину кордону, проте члени Євросоюзу зазвичай дослухаються до рекомендацій Ради ЄС і запроваджують відповідні обмеження на в'їзд.

Також нагадаємо, що Україна більше не в "зеленому списку" ЄС. Розповідаємо, що тепер чекає туристів.