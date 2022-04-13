Піонтковський: Путіна спробують прибрати до 9 травня – у Кремлі розпочнеться війна

Піонтковський про плани Путіна після поразки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що у разі невдачі президента РФ Володимира Путіна турбуватимуть не майбутні межі припинення вогню, а власна поразка у Москві. Спроба наступу на Донбас може закінчитися тим, що у Москві вирішуватимуть, хто винен у невдачах РФ.

Про це Піонтковський сказав в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Якщо навіть поразка київська призвела до тих процесів у Москві, про які ми говорили, то друге їх загострить до краю. Або Путіну треба буде звинуватити по суті всіх військових, крім, можливо, цього нового ката, якого він призначив, у невдачах і спробувати їх змістити, заарештувати. Або військові завдадуть йому превентивного удару. Це логіка ось таких режимів. Авторитарно-фашистського типу режиму. Вони не переживають військову поразку", – сказав Піонтковський.

За його словами, спроба наступу на Донбас може тривати максимум два тижні, а потім у Москві вирішуватимуть, хто винен.

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"Вся ця спроба Донбаського наступу, ну деякі вважають, що воно вже почалося – вчора почалося, сьогодні, завтра, триватиме максимум два тижні. Значить до 1 травня. А потім якраз перший травневий тиждень на розбір польотів у Москві. 9 травня ми побачимо вже зовсім інший бункер. Хтось має бути винний", – додав Піонтковський.

У НАТО очікують "дуже кривавого" етапу війни в Україні

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що найближчим часом в Україні може розпочатися новий масштабний етап бойових дій.

"Все вказує на те, що на нас чекає швидкий вступ у другий етап цієї війни, дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, більш відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході – на Донбасі, так і на півдні – у бік Криму та Маріуполя", – сказав Джоане, додавши, що другий етап війни є "неминучим".

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія може знову спробувати захопити всю Україну, проте зараз окупаційні війська поставили собі проміжні цілі – захопити південь та схід країни.

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Також сайт "Сегодня" поінформував, що ворог намагається захопити Маріуполь та Попасну, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

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