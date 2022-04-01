План Путіна щодо захоплення України провалився – голова Штабу оборони Великої Британії

У Великій Британії заявили, що Путін вже програв війну. Фото: колаж "Сьогодні"

Начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що план президента РФ Володимира Путіна щодо захоплення України провалився. На його думку, глава держави-агресора вже програв.

Про це повідомляє ВВС.

Реклама

За словами Радакіна, є ознаки того, що Росія відводить війська від Києва та відступає до РФ та Білорусі.

Начальник Штабу оборони Британії зазначив, що ЗСУ атакуватимуть окупантів, тому це рішення для Росії було дуже складним. Радакін вважає, що Путіна ввели в оману щодо ефективності ЗС РФ. Він додав, що найближчі тижні будуть, як і раніше, дуже важкими для України.

"Він далеко не так добре маніпулює подіями. Путін нашкодив собі серією катастрофічних помилок", – наголосив Радакін.

Арсеній Яценюк: Путін має знати, що він програє

Прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що Росія має бути демілітаризована. Україна ніколи не віддасть свої території, і поступок з нашого боку бути не може.

Реклама

"Як я бачу, єдине рішення на порядку денному Росії, – це капітуляція України. Єдине рішення на нашому порядку денному – запекло боротися, захищати країну, постачати Україні летальну зброю, посилювати санкції, залишатися об’єднаними – всередині НАТО, "Великої сімки" і загалом у вільному світі, знаходити ще більше тих, хто підтримає боротьбу нашої держави проти Росії, та створити міцну основу для реальних мирних переговорів. Реальних, а не фейкових, які тривають зараз", – висловився експрем'єр-міністр.

За його словами, президент РФ Володимир Путін переоцінив силу своєї корумпованої армії, перебільшив свої сили та недооцінив українські війська, наш народ та Захід, який дав потужну відповідь.