По армії Росії завдано суттєвого удару. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Втрата флагмана флоту стала істотним ударом по російським збройним силам. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють припинення закупівель російської нафти, секрет успіху України у війні з Росією та знищення крейсера "Москва".

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Нафтотрейдер Trafigura припиняє торгівлю російською нафтою

Агентство новин Reuters інформує, що міжнародні трейдери планують скоротити закупівлю нафти та палива у російських державних нафтових компаній уже 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій Європейського Союзу щодо Росії. Наголошується, що великий покупець російської нафти компанія Trafigura вже анонсувала суттєве скорочення обсягів торгівлі російською нафтою з 15 травня. Водночас українські компанії Нафтогаз, ДТЕК та Укренерго закликають Захід повністю відмовитися від торгівлі енергоресурсами з Росією та запустили відповідний проєкт #StopBloodyEnergy.

США передадуть Україні радянські вертольоти та гаубиці

Американська газета The Washington Post пише, що США та західні союзники цього тижня пообіцяли надати сотні мільйонів доларів нової допомоги українським військовим, включаючи гелікоптери радянського виробництва та 155-міліметрові гаубиці. Додаткова допомога надходить у той час, коли Росію звинувачують у масових воєнних злочинах. "Україна – місце злочину", – сказав журналістам головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, завітавши до Бучі в Київській області.

Секрет військового успіху України – це роки підготовки за стандартами НАТО

The Wall Street Journal повідомляє, що секрет військового успіху України – це роки підготовки за стандартами НАТО. Українські збройні сили змогли трансформуватися з твердої сили радянського зразка в сучасну армію.

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Шторм допоміг утопити російський крейсер "Москва"

Британська газета The Times, одне з перших західних видань, повідомила, що флагман Чорноморського флоту Росії був підбитий та серйозно пошкоджений двома українськими ракетами. Штормові умови, ймовірно, завадили російським рятувальним катерам допомогти йому, оскільки він палав.

По армії Росії завдано суттєвого удару

Французьке видання Le Figaro також пише, що Росія зазнала однієї з найбільших матеріальних невдач з початку вторгнення в Україну – крейсера "Москва", флагман Чорноморського флоту був "серйозно пошкоджений" вибухом боєприпасів, за словами офіційної влади Росії. Втрата флагману флоту стала істотним ударом по російських збройних силах

Як повідомляв сайт "Сьогодні", 13 квітня ЗСУ завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва". За інформацією радника Офісу президента України Олексія Арестовича, вороже судно пішло на дно.

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Також ми з'ясовували, чи Росія мститиме за знищення "Москви", і яку ще зброю приготувала Україна для війни із загарбниками.

"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 "Атлант". Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на суднобудівному заводі імені 61 комунара у місті Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проєкту 1123 року успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.