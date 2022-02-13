Чому Байден лякає українців війною в лютому: конспірологічна версія від NYT

США намагаються перемогти майстра в його власній грі, написало The New York Times. / Фото: Колаж: Сьогодні

В останні тижні адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена розкрила секретну інформацію щодо можливого вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляє The New York Times.

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"Екстраординарні викриття"

Серед іншого докладно описано пересування російських сил спеціальних операцій до кордонів України, а також викладені військові плани Москви.

"Після десятиліть навчання інформаційної війни в президента Росії Володимира Путіна Сполучені Штати намагаються перемогти майстра у його власній грі", – написало видання.

Фото – Official White House.

За словами нинішніх і колишніх офіційних осіб США, серія екстраординарних викриттів стала "одним із найагресивніших розкриттів розвідувальних даних США" з часів Карибської кризи (протистояння між СРСР і США у 1962 році, викликане таємним перекиданням та розміщенням на Кубі військових частин та підрозділів СРСР – ред.).

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Видання наголосило, що це незвичайно частково тому, що Джо Байден давав зрозуміти, що не має наміру посилати війська США для захисту України.

"По суті, адміністрація попереджає світ про нагальну загрозу не для того, щоб підтвердити цей намір, а для того, щоб спробувати її запобігти. Є надія, що розкриття планів Володимира Путіна зірве їх, можливо, відстрочивши вторгнення і вигравши більше часу для дипломатії", – написало The New York Times.

Також представники адміністрації Джо Байдена заявили, що є більш реалістична мета – щоб президентові Росії "було важче виправдовувати вторгнення (в Україну – ред.) брехнею", підриваючи водночас його становище на світовій арені та заручаючись підтримкою, щоб дати більш жорстку відповідь.

Що ще кажуть у ЗМІ

У CNN із посиланням на кілька своїх джерел повідомили, що протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію про ситуацію навколо України, щоб змусити Росію відмовитись від вторгнення.

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Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена повідомили, що викриття американських ЗМІ були "ретельно узгоджені" між Радою національної безпеки, розвідкою та іншими агентствами національної безпеки, а президент Росії Володимир Путін був "захоплений зненацька деякими публікаціями".

Загроза з боку Росії

Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

При цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

Нагадаємо, Reuters повідомило, що офіційні особи США та Європи завершують роботу над великим пакетом санкцій у разі вторгнення Російської Федерації в Україну. Водночас європейські країни виступили із серйозними запереченнями щодо заборони участі Росії у системі SWIFT.

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