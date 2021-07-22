Чому США не зупинили "Північний потік – 2"? Байден дав відповідь

Проєкт був майже завершений, тому зупиняти його було пізно

Байден прокоментував "Північний потік-2". Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив, що "Північний потік – 2" було неможливо зупинити, оскільки він був завершений на 99%.

Про це пише CNN.

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Щодо угоди про "Північний потік – 2" Байден заявив, що Німеччина взяла на себе зобов'язання відповісти РФ за необхідності.

Також Байден під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним усвідомив, що він глава адміністрації, "яка є лідером вільного світу".

"Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, а я розумію, хто він такий. Він знає, що коли я говорю про щось, то можу це зробити", – зізнався політик.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

Зі свого боку в Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського в США.

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