Майже як Ескобар. У джунглях Колумбії спіймали самого розшукуваного наркобарона країни

50-річного Усугу затримали під час спецоперації «Осіріс». Фото: The Guardian

Збройні сили Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона країни, який більше 10 років переховувався, – Дайро Антоніо Усугу, відомого як Отоніель. У нього була сховонка в джунглях, яка мала вісім кілець безпеки.

Про це повідомляє The Guardian.

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У спецоперації брали участь понад 500 військових і спецназівців, більше 20 вертольотів і 10 безпілотних літальних апаратів. Військовослужбовці перекрили річки і дороги. Під час захоплення гангстера був убитий один поліцейський.

Президент Колумбії Іван Дуке порівняв затримання Отоніеля з арештом іншого колумбійського наркобарона – Пабло Ескобара.

"Це найбільший удар по наркобізнесу в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х роках", – сказав Дуке.

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Хто такий Отоніель і в чому його підозрюють?

Усугу вважається очільником угруповання "Клан дель Гольфо", або "Клан Перської затоки", яке займається торгівлею наркотиками та нелегальним видобутком корисних копалин. Він був членом партизанської та воєнізованої групи.

У клан входять приблизно 1200 озброєних людей, більшість із них — колишні члени ультраправих воєнізованих формувань. Представники угруповання перебувають у 10 із 32 провінцій Колумбії та контролюють основні маршрути контрабанди через джунглі до Центральної Америки та США.

Отоніеля звинувачують у відправленні десятків партій кокаїну до США через Венесуелу, Гватемалу, Мексику, Панаму та Гондурас; убивстві поліцейських, вербуванні неповнолітніх та сексуальному насильстві над дітьми.

Наркобарон був найбільш розшукуваним злочинцем у Колумбії. Правоохоронці пропонували 800 тисяч доларів за інформацію про його місцеперебування, а США — 5 мільйонів доларів за допомогу в пошуку Отоніеля.

Раніше ми повідомляли, що засновника іноземної наркоімперії, який втік від СБУ, екстрадували до Ізраїлю.

Також нагадаємо, у США синам наркобарона Коротуна заочно пред'явили звинувачення в наркоторгівлі.