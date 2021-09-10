Під музику Морріконе і з промовою президента. У Парижі попрощалися з Жан-Полем Бельмондо (відео)

У Франції відбулася церемонія прощання з Бельмондо / Фото: Колаж: Сьогодні

У Парижі (Франція) ввечері в четвер пройшло прощання з легендою французького кіно Жан-Полем Бельмондо, який помер на 89-му році життя 6 вересня. Під Будинком інвалідів, де проходила церемонія, зібралося безліч людей, прощання розпочалося з промови президента Франсуа Макрона.

Про це, зокрема, повідомляє Euronews.

"Ми любимо Жан-Поля Бельмондо, тому що він був схожий на нас. Великий серед великих, але він був насамперед людиною – так його описував Жан-Поль Сартр. Ми захоплюємося ним, він змушує нас сміятися. Бельмондо – майже такий же як ми, тільки кращий", – заявив Макрон.

Еммануель Макрон виголосив промову над гробом актора / Фото: REUTERS

На церемонію були запрошені члени сім'ї Бельмондо, політики, діячі спорту і культури. Також у Будинок інвалідів попрощатися з актором змогли потрапити тисяча людей з санітарним паспортом. Решта спостерігали за церемонією на гігантських екранах, встановлених на подвір’ї.

\

Париж попрощався з Бельмондо / Фото: REUTERS

Крім того, провідні французькі телеканали вели пряму трансляцію.

На церемонії грав військовий оркестр / Фото: REUTERS

Труну з тілом Бельмондо, накриту французьким прапором, винесли у внутрішній двір під музику Енніо Морріконе з фільму "Професіонал" – її виконав військовий оркестр.

Безпосередньо похорон у вузькому сімейному колі відбудеться у п'ятницю вранці в церкві Сен-Жермен-де Пре.

Читайте також:.