ЄС опускає руки в боротьбі з корупцією в Україні

Аудитори наголосили, що в результаті корупції губляться десятки мільярдів євро. Колаж: "Сьогодні"

Масштабна корупція як і раніше залишається ключовою проблемою в Україні, а підтримка з боку Євросоюзу не принесла очікуваних результатів.

Про це йдеться у звіті Європейської аудиторської палати (ECA).

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Звіт ЕСА

Як підкреслили аудитори, корупція в Україні перешкоджає конкуренції та зростанню, а також завдає шкоди демократичному процесу. В результаті корупції губляться десятки мільярдів євро.

"ЄС намагається вирішити проблему корупції в Україні як пріоритетну проблему, спрямовує кошти і зусилля через різні сектори, від конкурентного середовища до судової системи і громадянського суспільства. Однак, на думку аудиторів, підтримка і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів", – сказано в звіті .

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Також наголошується, що ЄС давно знає про зв'язки між олігархами, високопоставленими чиновниками, політиками, судовими органами та державними підприємствами. Однак аудитори зазначають, що вони не розробили реальної стратегії боротьби з великою корупцією.

"Наприклад, незаконні фінансові потоки, включаючи відмивання грошей, розглядаються тільки на периферії. Однак, ЄС підтримав багато антикорупційних реформ та заходів в Україні. В більшості випадків ступінь підтримки залежить від ряду виконуваних умов. Але Комісія часто занадто слабо інтерпретувала такі вимоги, що призводило до надмірно позитивних оцінок. Як приклад аудитори наводять безвізовий режим. Робота цієї системи не переглядалася, хоча дві з трьох умов підтримки ЄС не були виконані", – додали аудитори.

Українці часто стикаються з корупцією і не вірять в деолігархізацію

Раніше ми розповідали, що найголовнішими завданнями влади, на думку українців, є боротьба з корупцією, припинення війни на Донбасі та встановлення контролю над цінами.

Опитування було проведено самозаповненням анкети в мобільному додатку gradus.app. Період проведення опитування: 20 вересня 2021, розмір вибірки: 1000 респондентів.

ТОП-5 пріоритетних питань для влади

Головні завдання влади, на думку респондентів, яким запропонували вибрати до трьох варіантів, розподіляються таким чином:

46,5% опитаних назвали головним пріоритетом боротьбу з корупцією; 40,1% – припинення військових дій на Донбасі; 36,8% – контроль над цінами на газ; 33,8% – контроль над цінами на продукти; 22,4% – створення нових робочих місць.

За даними опитування компанії Gradus

Побутова корупція

Соцопитування з'ясувало як часто українці стикаються з ситуаціями побутової корупції (подарунки вчителям, лікарям, подяку за послуги чиновникам і т.д). На думку респондентів:

60% опитаних, постійно стикаються з побутовою корупцією; 27% – часто; 8% – важко відповісти; 4% – рідко; 1% – ніколи.