Підпалив свою дружину: в Італії заарештували українця

Жінка отримала поверхневі опіки/Колаж: Сьогодні

В Італії українець намагався жорстоко вбити свою дружину. Чоловік облив її бензином та підпалив.

Про це повідомляє Il fatto quotidiano.

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Деталі інциденту

Інцидент трапився в муніципалітеті Лімб'яте, що в провінції Монца. Як повідомляють італійські ЗМІ, 40-річний українець після конфлікту з дружиною придбав каністру з бензином. Коли повернувся додому, вилив займисту рідину на жінку та підпалив її. Потерпіла на момент інциденту була у ванній і встигла зняти з себе одяг. Син подружжя викликав на місце підпалу поліцію і пожежників. Під час інциденту вогонь пошкодив сантехніку і пральну машинку у квартирі.

Стан потерпілої

Жінку госпіталізували, проте після огляду лікарів її відпустили. Вона отримала поверхневі опіки. Її життю нічого не загрожує.

Затримання винуватця

Після скоєного, чоловік втік з дому, проте італійська поліція його затримала. Нині триває слідство.

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