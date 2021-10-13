Підпалив свою дружину: в Італії заарештували українця

Жінка отримала поверхневі опіки/Колаж: Сьогодні
В Італії українець намагався жорстоко вбити свою дружину. Чоловік облив її бензином та підпалив.
Про це повідомляє Il fatto quotidiano.
Деталі інциденту
Інцидент трапився в муніципалітеті Лімб'яте, що в провінції Монца. Як повідомляють італійські ЗМІ, 40-річний українець після конфлікту з дружиною придбав каністру з бензином. Коли повернувся додому, вилив займисту рідину на жінку та підпалив її. Потерпіла на момент інциденту була у ванній і встигла зняти з себе одяг. Син подружжя викликав на місце підпалу поліцію і пожежників. Під час інциденту вогонь пошкодив сантехніку і пральну машинку у квартирі.
Стан потерпілої
Жінку госпіталізували, проте після огляду лікарів її відпустили. Вона отримала поверхневі опіки. Її життю нічого не загрожує.
Затримання винуватця
Після скоєного, чоловік втік з дому, проте італійська поліція його затримала. Нині триває слідство.
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