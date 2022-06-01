Польща запускає гарячу лінію для українських біженців

Українці можуть звернутися за допомогою/Фото: колаж: "Сьогодні"

В офісі польського омбудсмена у справах дітей оголосили про створення телефонної лінії для підтримки українських біженців.

Про це повідомляє Onet.pl.

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Деталі

У заяві омбудсмена йдеться, що інтерес до психолого-правової допомоги українською мовою зараз є дуже високим. Для такої допомоги запускається телефонна гаряча лінія 800-12-12-12, на якій чергують психологи, які володіють українською мовою. Вона працює як для дітей та підлітків, так і для їх батьків. Психологічну допомогу можна буде отримати й російською мовою.

Як зазначено в заяві, таким чином фахівці офісу омбудсмену допомагають біженцям з України, які знайшли притулок у Польщі.

Гаряча лінія для онкопацієнтів

Через напад російської федерації доступ онкологічних пацієнтів до необхідних медичних послуг та ліків дуже ускладнився. Щоб допомогти людям, створено гарячу лінію для консультації онкохворих та їхніх родичів у Київському міському клінічному онкоцентрі.

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Ви можете телефонувати на номер (044) 365 07 62 щодня з 10:00 до 13:00. В амбулаторії та відділенні хіміотерапії є 20 ліжок – можна звертатися та дізнаватися, чи є на цей момент вільні місця. Допомога та лікування безкоштовні. Також працює паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.

Ще раковим пацієнтам можна отримати допомогу та лікування в одній із цих клінік – список опублікував МОЗ України. У відомстві повідомляють, що через регулярні обстріли рашистами в деяких медустановах неможливо надавати допомогу пацієнтам, які борються з раком.

Тому якщо вам терміново потрібне спеціалізоване лікування (хіміотерапія тощо), то краще шукати клініки та лікарні у районах, де немає активних бойових дій. Також допомогу онкохворим надають європейські асоціації, стежити за інформацією можна у спеціальному телеграм-каналі.

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