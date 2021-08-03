Допомагав білорусам-переселенцям і викривав КДБшників. Що відомо про активіста Шишова

Шишов був противником режиму Лукашенка і організовував акції в Україні. Колаж "Сегодня"
Білоруський опозиціонер Віталій Шишов, якого знайшли повішеним у столичному парку, приїхав до України після акцій протестів у Білорусі. У Києві він допомагав іншим білорусам-переселенцям і організовував акції проти режиму Лукашенка.
"Сьогодні" зібрали все, що відомо про активіста.
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Біографія Шишова
Про особисте життя активіста відомо небагато:
- Віталій народився у 1995 році;
- раніше жив у місті Річиця в Гомельській області Білорусі;
- восени 2020-го Шишов і його дівчина Божена Жолудь втекли від переслідування в Білорусі до Києва. Вони були активними учасниками акцій протестів проти Олександра Лукашенка;
- дівчина Шишова розповіла, що в активіста у Білорусі не було рідних – усі померли;
- у Києві він працював айтішником-фрілансером.
Працював у "Білоруському домі в Україні"
Шишов був главою БГУ – некомерційної громадської організації, яка допомагала громадянам Білорусі з орендою житла в Україні, легалізацією та працевлаштуванням.
Віталій у БГУ брався абсолютно за всі сфери діяльності: допомога переселенцям із Білорусі, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення у держоргани для просування законопроєктів про формування діаспори в Україні.
Викривав білоруських КДБшників в Україні
В опозиційному телеграм-каналі NEXTA зазначали, що в червні Шишов створив у соцмережі канал "Тихарі на експорт". Він нібито збирав інформацію про працівників білоруських спецслужб, які працюють на режим Лукашенка за кордоном – у тому числі і в Україні.
Обставини смерті
3 серпня у Києві знайшли повішеним Віталія Шишова. Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник. У поліції є дві версії – самогубство або навмисне вбивство.
Однак приятелька загиблого Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було ніяких – у хлопця було багато планів на життя. Ще один друг хлопця заявив, що Віталія знайшли в тому місці, де віе ніколи не бігав – це далеко від дому.
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