Після затоплення "Москви": заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ – ЗМІ

У Росії шукають винних у знищенні крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове командування РФ через втрату ракетного крейсера "Москва", по якому вдарили ЗСУ, зняли з посади та заарештували командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осипова.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express, посилаючись на джерела.

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Крім того, звільнили також начальника штабу – першого заступника командувача флоту віце-адмірала Сергія Пінчука.

У РФ щодо нього здійснюються слідчі дії. А тимчасово виконувачем обов'язків командувача Чорноморського флоту призначено віце-адмірала Аркадія Романова (заступника командувача).

Також журналісти нагадали, що перед вторгненням росЗМІ писали, ніби Осипов особисто перевірив здатність флагманського крейсера відбивати удари з повітря і залишився задоволеним.

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Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"

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