Після затоплення "Москви": заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ – ЗМІ

У Росії шукають винних у знищенні крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні
Військове командування РФ через втрату ракетного крейсера "Москва", по якому вдарили ЗСУ, зняли з посади та заарештували командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осипова.
Про це повідомляє військовий портал Defense Express, посилаючись на джерела.
Крім того, звільнили також начальника штабу – першого заступника командувача флоту віце-адмірала Сергія Пінчука.
У РФ щодо нього здійснюються слідчі дії. А тимчасово виконувачем обов'язків командувача Чорноморського флоту призначено віце-адмірала Аркадія Романова (заступника командувача).
Також журналісти нагадали, що перед вторгненням росЗМІ писали, ніби Осипов особисто перевірив здатність флагманського крейсера відбивати удари з повітря і залишився задоволеним.
Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"
- Батьки терміновиків, які загинули на флагмани Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", Стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають.
- Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.
- За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто із членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули.
- Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 людей та вони перебувають у шпиталі.
- Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.