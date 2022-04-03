Посол Великої Британії в Україні назвала зґвалтування "частиною російського арсеналу"

Посол заявила, що зґвалтування - це зброя війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що російські окупанти зробили зґвалтування своєю "зброєю війни".

Про це вона написала в себе у Twitter.

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"Зброя війни"

Серед іншого, вона нагадала, що зґвалтування – це воєнний злочин.

"Зґвалтування – це зброя війни. Хоча ми ще не знаємо всієї міри її використання в Україні, вже ясно, що вона була частиною арсеналу Росії. Жінок ґвалтують на очах їхніх дітей, дівчаток на очах їхніх сімей – як навмисний акт поневолення. Зґвалтування – військовий злочин", – заявила посол.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших українських містах. За її словами, винних буде притягнуто до відповідальності.

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