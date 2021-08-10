У Гвінеї знайшли смертельний вірус – схожий на лихоманку Ебола

У Гвінею вирушили експерти ВООЗ, які шукають тих, хто міг заразитися рідкісним вірусом / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Всесвітня організація охорони здоров'я і уряд Гвінеї офіційно підтвердили перший випадок смерті від рідкісного, але дуже заразного вірусу Марбурга, схожого на вірус лихоманки Ебола. Вчені з'ясували, що цей вірус убив людину за один тиждень.

Про це повідомляє CNN .

Читайте також: У Китаї від вірусу мавпи вперше померла людина

Першого і, як сподіваються в ВООЗ, поки єдиного хворого виявили в Гвінеї, де тільки вдалося локалізувати черговий спалах вірусу Ебола. Вірус виявили у чоловіка, який захворів 25 липня і помер 2 серпня в селі поблизу міста Гукеду на стику кордонів Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

"Гукеду, де був підтверджений Марбург, є тим же регіоном, де спочатку були виявлені випадки спалаху Ебола в Гвінеї в 2021 році, а також спалахи в Західній Африці в 2014-2016 роках", – йдеться в заяві ВООЗ.

Що це за вірус

Хвороба Марбурга вперше була виявлена в Марбурзі (Німеччина) в 1967 році. Джерелом інфекції стали ввезені для дослідів з Африки зелені мавпи. Захворювання Марбурга викликає вірус, схожий за своїми властивостями на вірус лихоманки Ебола.

Реклама

Характеристика вірусу Марбург:

передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, через виділення організму і фізичний контакт з хворим або поверхнями, до яких він торкався;

інкубаційний період від трьох до дев'яти днів;

ранні симптоми часто невизначені і зазвичай включають в себе лихоманку, головний біль і біль у м'язах;

рівень смертності варіювався від 24 до 88%;

вакцини немає.

"Потенціал поширення, яким володіє вірус Марбург, вимагає зупинити його на самому початку ", – заявив регіональний директор ВООЗ по Африці Мачідісо Моет.

Зараз в регіон спрямована команда експертів ВООЗ, які намагаються виявити людей, з якими контактував померлий.

Сусідство з вірусами

На жаль, в останні роки ми постійно стикаємося з небезпечними вірусами. У липні в Китаї зафіксували першу смерть людини від вірусу мавпи В – чоловік хворів кілька тижнів .

А в травні під час відкриття 74-ї Асамблеї охорони здоров'я глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус спрогнозував появу нового смертельного вірусу.