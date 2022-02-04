Путін шукає привід: у Джонсона підтвердили нову загрозу Україні

Президент Росії Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив, що Велика Британія твердо впевнена, що Російська Федерація намагається створити привід для нового вторгнення до України.

Про це він сказав, посилаючись на дані американської розвідки, передає Reuters.

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"Я не можу коментувати конкретні розвідувальні дані, але ми впевнені, що Росія планує створити привід, звинувачуючи Україну в нападі, щоб виправдати російське вторгнення в Україну", – сказав представник.

Що кажуть у розвідці США?

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Крім того, представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив ці дані. Він розповів, що у РФ планували інсценувати атаку нібито українських спецпризначенців чи розвідників на росіян чи російськомовних громадян. При цьому військова техніка мала виглядати схожою на техніку ЗСУ або на ту, що поставлена Україні із Заходу.

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Загроза вторгнення РФ в Україну