Прем'єр Італії після розмови з Путіним заявив, що не побачив надії на мир в Україні

Маріо Драгі та Володимир Путін провели телефонну розмову/Фото: Gregorio Borgia/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним "не побачив надії на мир". Російський диктатор скаржиться на санкції.

Про це пише італійське видання ANSA.

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Прем'єр Італії зазначив, що спробував зрозуміти, чи можна "розблокувати величезні обсяги зерна в українських портах в Чорному морі". Це питання Драгі також планує обговорити найближчим часом з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами італійського політика, в розмові з Путіним він "не побачив надії на мир" в Україні.

"Я не побачив проблисків миру", — сказав він.

Під час розмови Путін розповів Драгі про "вжиті кроки з метою забезпечення безпеки судноплавства, включаючи щодня відкриваються гуманітарні коридори для виходу цивільних суден з портів Азовського і Чорного морів", повідомили в Кремлі.

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Чи реальний другий наступ РФ на Київ?

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю низька.

"Вірогідність нової атаки на Київ фактично дорівнює нулю. У Росії просто немає сил і засобів для другої спроби. Та й кордон тепер укріплений, прорвати його буде вкрай складно", – заявив Жданов.

За словами експерта, Росія вдає, що стягує війська до Чернігова, щоб розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань та послабити їх на сході.

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