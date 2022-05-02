Прем'єр Угорщини Орбан потрапив на сайт "Миротворець"

На сайті "Миротворець" зазначається, що Віктор Орбан брав участь в актах гуманітарної агресії проти України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опинився на сайті "Миротворець".

Як зазначається, він вказаний як "посібник російських воєнних злочинців".

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"Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Антиукраїнський пропагандист. Співпраця з російським агресором", – йдеться на сайті про Орбана.

Крім цього, згадується, що прем'єр-міністр Угорщини єдиний в ЄС "відмовляється пропускати через територію своєї країни зброю для України та виступає проти відмови від російського газу навіть у довгостроковій перспективі".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на сайті "Миротворець".

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава наразі не бачить можливості нормальної співпраці з Будапештом, доки уряд Віктора Орбана не змінить свій підхід до сприйняття трагічних подій в Україні та ставлення до Росії.

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