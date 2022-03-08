Перевершила навіть Іран! Росія стала найбільш підсанкціонною країною у світі

Путін розсердився через санкції проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія стала країною, щодо якої запровадили найбільше санкцій у світі. Країна-агресор випередила навіть Іран та Північну Корею. При цьому Іран отримав ці санкції за 10 років, а РФ – за 10 днів. Таку відповідь росіяни отримали на війну проти України.

Про це пише Bloomberg.

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Загальна кількість санкцій проти Москви становить 5356. Лише з кінця лютого на РФ наклали 2778 обмежувальних заходів.

"ТОП-5" підсанкційних країн:

Росія – 5356; Іран – 3616; Сирія – 2608; КНДР – 2077; Венесуела – 651.

"Страшні економічні санкції, спрямовані проти Ірану, були ухвалені протягом 10 років. Ті самі санкції, які були ухвалені проти Росії, були реалізовані протягом 10 днів", – розповів директор ресурсу Castellum.ai, який підрахував всі санкції, Спенсер Вуксіч.

Санкції проти РФ