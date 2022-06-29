Президент Індонезії побачив на власні очі, що наробили окупанти в Ірпені (фото)

Президент Індонезії приїхав до Ірпеня / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Індонезії Джоко Відодо приїхав до України з робочим візитом. Серед іншого він відвідав Ірпінь та побачив руйнування, які завдали російські окупанти.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Реклама

Візит Відодо

"За мною Ірпінські Липки у зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом з міським головою Ірпеня Олександром Маркушиним я на власні очі побачив пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок війни", – написав він.

Президент також висловив сподівання, що війну вдасться зупинити "незабаром".

Приїзд Санду

Також нещодавно президент Молдови Майя Санду прибула з неанонсованим візитом до Києва 27 червня. Інформацію про візит та зустріч з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили в адміністрації Санду.

Реклама

Санду відвідала столичні передмістя – Бучу, Ірпінь та Бородянку, – які сильно постраждали від російської агресії та воєнних злочинів.

Нагадаємо, 27 травня президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з індонезійцями. Він заявив, що чим швидше буде звільнено наші землі від окупантів, тим надійніше будуть захищені люди всюди у світі.