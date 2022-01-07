Президент Казахстану провів засідання контртерористичного штабу: про що говорили

Касим-Жомарт Токаєв провів засідання контртерористичного штабу о 7 годині ранку за місцевим часом/Фото: сайт президента Казахстану, NUZ.KZ, Колаж: "Сьогодні"
О 7 годині ранку за місцевим часом Казахстану в резиденції Акорда президент Касим-Жомарт Токаєв провів нараду щодо ситуації в країні.
Про це повідомляють на сайті президента Казахстану.
Деталі
На засіданні розглянуті оперативна обстановка в країні, хід антитерористичної операції, ситуація в регіонах.
"Почалася операція "антитерор". Сили правопорядку проводять напружену роботу. Конституційний порядок в основному відновлений у всіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію. Але терористи як і раніше застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян. Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків", — заявив Касим-Жомарт Токаєв.
Військові ОДКБ
На засідання повідомили, що у Казахстан почали прибувати підрозділи об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ для сприяння в наведенні порядку. Цей контингент буде на території країни обмежений період часу для реалізації в основному функцій прикриття і забезпечення охорони стратегічних об'єктів.
Президент Казахстану віддав низку розпоряджень щодо подальшої стабілізації ситуації в країні.
Ситуація
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через підвищення цін на пальне вдвічі.
- Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати ввечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світло-шумові гранати.
- Незабаром протестувальники розпочали підпалювати поліцейські машини, а спецназ пішов у наступ, відкривши вогонь.
- 6 січня до Казахстану розпочали прибувати російські військові в рамках допомоги дружній державі з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.
- Надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв вважає, що протягом 2-3 днів ситуація в країні повернеться під контроль влади.
- Влада Казахстану востаннє попередила озброєних протестувальників, які відмовляються підкорятися правоохоронцям, що по них буде відкритий вогонь на ураження.
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