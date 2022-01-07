Президент Казахстану провів засідання контртерористичного штабу: про що говорили

Касим-Жомарт Токаєв провів засідання контртерористичного штабу о 7 годині ранку за місцевим часом/Фото: сайт президента Казахстану, NUZ.KZ, Колаж: "Сьогодні"

О 7 годині ранку за місцевим часом Казахстану в резиденції Акорда президент Касим-Жомарт Токаєв провів нараду щодо ситуації в країні.

Про це повідомляють на сайті президента Казахстану.

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Деталі

На засіданні розглянуті оперативна обстановка в країні, хід антитерористичної операції, ситуація в регіонах.

"Почалася операція "антитерор". Сили правопорядку проводять напружену роботу. Конституційний порядок в основному відновлений у всіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію. Але терористи як і раніше застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян. Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків", — заявив Касим-Жомарт Токаєв.

Військові ОДКБ

На засідання повідомили, що у Казахстан почали прибувати підрозділи об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ для сприяння в наведенні порядку. Цей контингент буде на території країни обмежений період часу для реалізації в основному функцій прикриття і забезпечення охорони стратегічних об'єктів.

Президент Казахстану віддав низку розпоряджень щодо подальшої стабілізації ситуації в країні.

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Ситуація

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