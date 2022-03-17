Президентка Молдови вимагає від РФ вивести окупаційні війська з Придністров'я

Майя Санду закликала Росію вивести війська/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президентка Молдови Мая Санду вкотре вимагає від Російської Федерації вивести війська з території окупованого Придністров'я.

Про це пише NewsMaker.

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Коментуючи резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, Мая Санду наголосила, що Кишинів завжди наполягав і продовжує наполягати на виведенні військ РФ з Придністровського регіону в Молдові.

"Ми завжди вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали і продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів", — сказала Санду.

Крім того, вона зазначила, що роль Кремля в придністровському конфлікті ні для кого не секрет.

"Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. І ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", — наголосила президентка Молдови.

У Сумській області орудують окупанти

У середу, 16 березня, в Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області тривали серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.

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За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, учора серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати у ворога в районі Тростянця — артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.