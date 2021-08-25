Президент Туркменістану бетонував фундамент золотою лопатою – відео

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов любить золото / Колаж "Сегодня"
Президент Туркменістану Гурбангули Мяліккуліевіч Бердимухамедов помпездно дав старт будівництву залу для проведення масових урочистостей в адміністративному центрі регіону Марійскій велаят, вхід якого вже має орнаменти з золота. Лідер країни заклав капсулу для майбутніх поколінь, використовуючи інструменти з золота.
Про це повідомляє місцевий телеканал "Яшлик" ( "Золотий вік" в перекладі).
На відео видно, що Гурбангули Бердимухамедов заклав золоту капсулу в фундамент приміщення. А після йому дали золоту лопату і підігнали золоту тачку з бетоном. Пару лопат з будівельною сумішшю з цієї тачки президент поклав на золотий жолоб, по якому і була залита золота капсула.
Згідно з офіційними повідомленнями, новий зал для урочистих заходів буде на 3 тисячі місць.
Нагадаємо, що Гурбангули Бердимухамедов відомий своїми неординарними рішеннями.
- У 2018 році влада Туркменістану постановила залишити в країні машини тільки білого кольору. Людям було дано час або перефарбувати свої машини, або продати. А все тому, що білий є улюбленим кольором Бердимухамедова.
- У тому ж році інспектори дорожнього руху Туркменістану почали вилучати у автовласників номерні знаки з "77". Заборона на використання таких номерів була пов'язана з тим, що їх могли мати тільки родичі Гурбангули Бердимухамедова.
- У 2019 чиновників зобов'язали відпочити на новому каспійському курорті Аваза під загрозою звільнення . Все б нічого, тільки путівка туди коштує як три зарплати чиновника середнього рівня.