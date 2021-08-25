Президент Туркменістану бетонував фундамент золотою лопатою – відео

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов любить золото / Колаж "Сегодня"

Президент Туркменістану Гурбангули Мяліккуліевіч Бердимухамедов помпездно дав старт будівництву залу для проведення масових урочистостей в адміністративному центрі регіону Марійскій велаят, вхід якого вже має орнаменти з золота. Лідер країни заклав капсулу для майбутніх поколінь, використовуючи інструменти з золота.

Про це повідомляє місцевий телеканал "Яшлик" ( "Золотий вік" в перекладі).

На відео видно, що Гурбангули Бердимухамедов заклав золоту капсулу в фундамент приміщення. А після йому дали золоту лопату і підігнали золоту тачку з бетоном. Пару лопат з будівельною сумішшю з цієї тачки президент поклав на золотий жолоб, по якому і була залита золота капсула.

Що знаходиться в золотий капсулі, широкому загалу невідомо / Фото turkmenistan.gov.tm

Згідно з офіційними повідомленнями, новий зал для урочистих заходів буде на 3 тисячі місць.

Церемонія супроводжувалася концертом / Фото turkmenistan.gov.tm

Нагадаємо, що Гурбангули Бердимухамедов відомий своїми неординарними рішеннями.