"Доведеться звільнитися від російського газу і якомога швидше" – цитати іноземних діячів 5 червня

У Європі висловилися на тему відмови від російського газу. / Фото: ТАСС, , Колаж: Сьогодні,

Україна продовжує героїчно протистояти російським загарбникам. Водночас європейські країни не припиняють підтримувати нашу країну, а також думають над важливим питанням – відмовою від постачання газу з Росії.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати західних політиків за 5 червня.

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Підтримка України

За словами глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, українці точно знають, яке майбутнє хочуть.

"Майбутнє вільного та відкритого суспільства, яке належить сильній демократичній спільноті", – вказала вона.

Водночас Папа Римський Франциск зазначив, що через 100 днів після початку збройної агресії проти України на людство знову спустився "кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії":

"Народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок".

Зі свого боку посол США в Україні Бріджит Брінк нещодавно відвідала Бородянку, заявивши, що селище стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, які були вбиті у власних будинках.

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"Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах", – сказала вона.

Питання російського газу

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що країна шукає альтернативи постачання газу чи дизельного пального з Росії. Наприклад, за його словами, Об'єднані Арабські Емірати можуть стати хоча б тимчасовим рішенням для заміни російської нафти та дизельного пального.

Він зазначив, що це обговорення вже розпочалося з ОАЕ.

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Крім цього, єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон також висловився на тему відмови від російського газу:

"Нам доведеться звільнитися від російського газу і якомога швидше відновити свою автономію, тому що Путіну не подобається європейський проєкт. Він використовує газ, щоб розділити нас, він робив усе протягом багатьох років, щоб розділити Європу".

Про що політики говорили раніше: