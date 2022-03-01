Прокуратура Польщі почала розслідувати воєнні злочини РФ проти України

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Прокуратура Польщі розпочала розслідування злочинів війни Російської Федерації проти України.
Про це повідомляє Polsat News.
Розмова з Венедіктовою
Як зазначають, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро в неділю розмовляв з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою.
"Вона попросила мене доєднатися з процесуального боку – як польську прокуратуру – до документування злочинних дій, що відбуваються в Україні. Звичайно, я висловив повну підтримку, солідарність і готовність до будь-якої допомоги, яка можлива з нашого боку в правовому полі", – заявив він.
За словами міністра, Польща задокументує всі події, які згодом "приведуть до притягнення винних у цих злочинах до міжнародної кримінальної відповідальності".
Офіс генпрокурора
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, що Офіс генпрокурора почав процес притягнення до відповідальності російських злочинців, які напали на Україну
Крім цього, вона розповіла, як відбуватиметься розслідування злочинів Росії у Міжнародному суді в Гаазі.
Нагадаємо, в Україні запрацював центр з пошуку полонених. Туди можна звернутись, якщо на війні зникли ваші рідні.
Ситуація в Україні
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були відбиті. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу.
- На Сумщині, в селі Підлипне під Конотопом, російські військові здалися, кинувши техніку, в якій закінчилося пальне У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.
- У Харкові внаслідок авіаудару снаряд влучив у міську лікарню № 3. Поранення отримали 6 людей.
- Також у Харкові з-під завалів дістають поранених та тіла загиблих після обстрілу російськими військами, який стався вранці.
- З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
- У РФ починають прибувати перші ешелони із загиблими та пораненими, російське Міноборони поступово перестає приховувати втрати.