Прокуратура Польщі почала розслідувати воєнні злочини РФ проти України

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Прокуратура Польщі розпочала розслідування злочинів війни Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Polsat News.

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Розмова з Венедіктовою

Як зазначають, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро в неділю розмовляв з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою.

"Вона попросила мене доєднатися з процесуального боку – як польську прокуратуру – до документування злочинних дій, що відбуваються в Україні. Звичайно, я висловив повну підтримку, солідарність і готовність до будь-якої допомоги, яка можлива з нашого боку в правовому полі", – заявив він.

За словами міністра, Польща задокументує всі події, які згодом "приведуть до притягнення винних у цих злочинах до міжнародної кримінальної відповідальності".

Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, що Офіс генпрокурора почав процес притягнення до відповідальності російських злочинців, які напали на Україну

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Крім цього, вона розповіла, як відбуватиметься розслідування злочинів Росії у Міжнародному суді в Гаазі.

Нагадаємо, в Україні запрацював центр з пошуку полонених. Туди можна звернутись, якщо на війні зникли ваші рідні.

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