Пропагандист Кисельов почав оплакувати долю російських олігархів: всі відбирають і блокують

Російський пропагандист Дмитро Кисельов / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із пропагандистів Кремля, телеведучий Дмитро Кисельов , що гріється зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах поскаржився на те, що санкції почали діяти для росіян і у багатьох заблоковані рахунки та заарештовується нерухомість у всьому світі. Звичайно він не мав на увазі простих громадян, у яких немає не тільки нічого за кордоном, а й у принципі в РФ, він нарікав на нелегке життя олігархів. Своїми спостереженнями він поділився у черговому ефірі своєї пропагандистської передачі .

"Мета цієї хвилі, прямо-таки русофобського цунамі – змусити страждати не тільки тих, кого там називають "олігархами", тобто найбагатших, а й взагалі всіх росіян, які наважилися хоч щось завести собі в зоні впливу Заходу, чи то скромна нерухомість або банківський рахунок.Русофобія, треба визнати, що харчується ще й низовинною заздрістю до прибульців, мовляв, як же так, чому всі їм, ми ж краще, ніж вони?", – сказав один з рупорів Кремля.

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За його словами, зараз працюють санкції проти росіян – заарештовується нерухомість у Франції, Кіпрі, Хорватії, Чорногорії, Болгарії, блокуються банківські рахунки в Німеччині, Іспанії та Португалії. Навіть Шенген, дозвіл на проживання і навіть паспорт ЄС не дають жодних гарантій, що санкції не застосовуватимуть.

Також він зазначив, що далі буде ще гірше.

"Для цього вже розробляється нова юридична база – закони, що дозволять просто всі російські активи відбирати без суду та наслідків. Причому обмеження вже поширюються і на акаунти", – розповів Кисельов.

Нагадаємо, що СБУ оголосила підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій.

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Що є у Кисельова

У м. Москва, за адресою Кольоровий бульвар, д. 2, кв.16. знаходиться його квартира, площа житла телеведучого – 204 кв. м. Ведучий заявляв, що його заощаджень не вистачало на квартиру, і йому довелося взяти кредит.

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Крім того, з 2000 року він розпочав будівництво в окупованому Криму вілли. Вілла Кисельова знаходиться у Коктебелі.