Простий вчитель із Грузії зібрав фантастичну суму на допомогу Україні

Ладо Абхазава продав кільце матері та нагородну монету / Фото: Колаж: Сьогодні
Вчитель Ладо Апхазава з гурійського села Чибаті, який у 2019 році став фіналістом престижної премії Global Teacher Prize, продав пам'ятне кільце своєї покійної матері та монету Global Teacher Award, а отримані гроші перерахував на допомогу школярам та вчителям України. Про це пише Грузія Онлайн .
Апхазава почав збір коштів після початку російського вторгнення, щоб допомогти нашій країні, на своїй сторінці у Facebook він написав, що мама пишалася б його вчинком.
"Щоб допомогти українським школярам і викладачам, я вирішив продати золоту каблучку, залишену моєю мамою, і свою нагородну монету. Напевно, 2 500 ларі достатньо (близько 850 доларів, – прим. ред.). Мамо, ти б теж цьому зраділа. Вибач. , Але зараз у мене більше нічого немає. Слава Україні! написав Ладо Апхазава на своїй сторінці у Facebook.
Ініціатива вчителя перетворилася на глобальну кампанію. Його повідомленням у соціальній поділилися в 39 країнах світу, і колеги Ладо вирішили наслідувати його приклад.
Власником лоту став відомий у Грузії адвокат Звіад Кордзадзе, кільце та монету він повернув їхньому власнику. Кошти ж було перераховано польській організації, яка займається забезпеченням українських біженців.
Ладо Абхазава викладає у державній школі Чібата. У 2019 році Премія Global Teachers Award була обрана із 10 000 заявок із 179 країн. Незабаром він потрапив до списку 50 найкращих вчителів і, нарешті, до десятки фіналістів.
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