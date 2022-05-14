Путін хворий на рак – ЗМІ

ЗМІ дізналися про ще одну тяжку хворобу Путіна. Колаж "Сьогодні"

Чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін хворий, давно відомі всім. Тепер про це розповів і олігарх, який перебуває у близьких зв'язках із Кремлем.

Про це повідомляє Mirror.

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Цей олігарх-інформатор додав, що "Путін повністю зруйнував економіку Росії, економіку України та багатьох інших світових економік, бо має проблеми з головою".

"Один божевільний може перевернути світ із ніг на голову", – каже він.

Чутки про поганий стан здоров'я російського диктатора ще більше загострилися після параду на 9 травня у Москві. Справа в тому, що під час "перемоги" він виглядав хило і невпевнено, а ще сидів, накинувши на ноги плед.

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На що хворіє путін?

The Sun наводить слова колишнього високопосадовця Кремля про те, що путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я посадовця не називають.

На опублікованому записі йдеться, що у путіна рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

"На той недовгий час, поки путін буде недієздатний і поки він оправлятиметься, давайте припустимо, дня 2-3, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву. Я скажу, що це гірший варіант, і обмовлюся, що якщо раптом у путина виявляться особливо сильно проблеми зі здоров'ям. Ми чудово знаємо, що у нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоафективний розлад. Ми про це говорили неодноразово", – йдеться на записі.

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