Путін готовий до розмови з Зеленським – у Кремлі назвали умову

У Кремлі розповіли про можливість зустрічі із Зеленським / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін відкритий для діалогу з президентом України. Про це сказав речник російського лідера Дмитро Пєсков, коментуючи можливість зустрічі глав держав, пише РБК.

Пєсков зазначив, що зараз російсько-українські контакти підтримуються на рівні представників, зокрема з боку Росії – Дмитром Козаком, заступником глави адміністрації президента.

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"Немає чіткої ясності про можливий порядок денний таких контактів, тому що важко ув'язати питання двосторонніх російсько-українських відносин з міжнародним важливим економічним проєктом "Північний потік-2", і про можливі рішення, на які мають на увазі вийти за підсумками таких контактів", – зазначив Пєсков.

Також коментуючи можливість зустрічі, наголосив, що Путін відкритий для діалогу з президентом України та Росія у такому діалозі зацікавлена.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

На пресконференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив, що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку-2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним.

"Ми говорили з канцлером Німеччини стосовно "Північного потоку". Це, в принципі, найсерйозніший інструмент для розмови з Росією. Я завдяки такому інструменту міг би, мені здається, організувати зустріч з президентом РФ, де якісь зрушення у виконанні того самого "Мінська" або інші кроки для закінчення військового конфлікту на сході нашої країни могли б бути вирішені", – сказав він.

Очікуючи переговори

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