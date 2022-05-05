Путін вибачився за антисемітську заяву Лаврова

Путін вибачився перед Беннетом за слова Лаврова / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін 5 травня вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом за слова голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що "у Гітлері була єврейська кров", повідомляє канцелярія ізраїльського прем'єра.

"Прем'єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за висловлювання Лаврова і подякував йому за роз'яснення ставлення президента до єврейського народу і пам'яті про Голокост", – йдеться в офіційній заяві канцелярії Беннетта.

У Кремлі також повідомили про телефонну розмову Путіна і Беннета, що відбулася 5 травня, однак у російській версії не було жодного слова про вибачення Путіна і скандальні коментарі Лаврова.

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За інформацією Кремля, Путін та Беннет обговорили ситуацію в Україні, зокрема евакуацію людей з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також президент РФ наголосив на важливості святкування 9 травня і "просив передати ветеранам, які проживають у Ізраїлі, побажання здоров'я та благополуччя".

МЗС Росії "відзначився" антисемітськими заявами

Голова МЗС Росії Сергій Лавров потрапив у міжнародний скандал через заяву, що "Гітлер мав єврейську кров" і "найзапекліші антисеміти зазвичай євреї". Слова Лаврова стосувалися президента України Володимира Зеленського і були ще однією спробою виправдати розв'язану Росією війну міфічним "українським неонацизмом".

Також Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Ізраїль у "підтримці неонацистського режиму".

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У зв'язку з висловлюванням Лаврова Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало для роз'яснювальної розмови та вибачень російського посла.

Голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачні, обурливі і є грубою історичною помилкою".

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"Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно що сказати, що євреї вбивали самі себе. Нацисти переслідували євреїв, тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу", – наголосив Лапід.

У свою чергу представники української влади назвали слова Лаврова мерзенними та образливими для Зеленського.