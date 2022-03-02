Путін вкрай розлючений санкціями за вторгнення РФ в Україну – розвідка США

Путін розсердився через санкції проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не очікував таких жорстких санкцій від світової спільноти за вторгнення в Україну. Глава держави вкрай розгніваний такою відповіддю на війну в Україні

Про це пише СNN із посиланням на джерела у розвідці США.

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В одному зі звітів написали, що поведінка Путіна стала "вкрай тривожною і непередбачуваною" всього за останні два дні.

Американські спецслужби дізналися від високопоставленого джерела, що президент РФ відчув, що заходи Заходу загострили ситуацію в Росії більше, ніж він міг собі уявити. Проте, які саме санкції сильно розлютили Путіна, невідомо.

Санкції проти РФ

Окрім матеріальної допомоги Україні всесвітня спільнота запроваджує санкції проти російських чиновників та компаній.

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Уряд Японії запровадило санкції проти Російської Федерації. Йдеться про таких людей:

президент РФ Володимир Путін;

секретар Ради безпеки Микола Патрушев;

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;

начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім того, до списку санкцій потрапили 49 компаній та державних органів.

Також Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, включають Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.